Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Feierliche Musik zum Pfingstfest“ gab es mit Palatina Klassik in der Klosterkirche in Eußerthal: Vokal- und Brassensemble unter dem Spiritus Rector Leo Kraemer traten auf.

Man sieht es schon an den fremden Auto-Kennzeichen vor der ehemaligen Zisterzienserabtei: In Eußerthal ist wieder etwas los. Seit 50 Jahren konzertiert Kraemer in Eußerthal. Und seit zehn