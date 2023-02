Etwa 50.000 Menschen bekommen regelmäßig Post von der RHEINPFALZ auf ihr Smartphone oder den Computer geschickt. Redaktionelle Newsletter sind fester Bestandteil des Angebots.

Sie ist die Oma unter den Werkzeugen des Internets und trotzdem so aktuell wie von Beginn an: die E-Mail. Millionen von Menschen blicken täglich mehrfach in ihr Postfach, verschicken Briefe, Bewerbungen oder Bilder an Freunde, Familie und Geschäftspartner. Wenn so viele Menschen diese Form der Kommunikation wählen, dann liegt es auf der Hand, dass auch Medienunternehmen versuchen, über diesen Weg ihre Leser zu erreichen.

Die RHEINPFALZ hat mit Beginn der Corona-Pandemie ihren ersten redaktionellen Newsletter per E-Mail verschickt. Dieser tägliche Newsletter, der mittlerweile über das gesamte Geschehen in der Pfalz informiert, wird täglich versendet und erreicht jeden Abend rund 25.000 Menschen. Doch dabei ist es nicht geblieben. In den vergangenen zwei Jahren sind acht weitere Newsletter dazugekommen, so dass etwa 50.000 Nutzer regelmäßig Post von der RHEINPFALZ auf ihr Smartphone oder ihren Computer bekommen. Der jüngste ist der Pfälzerwald-Newsletter.

Pfälzerwald-Fans entgeht nichts

Alle zwei Wochen bekommen knapp 7000 Leser alles Wichtige über den Pfälzerwald in ihr Postfach. Wo gibt es neue Wanderwege? Siedelt sich wirklich ein Wolfsrudel im Pfälzerwald an? Welche Hütten haben zur Zeit offen? Und was muss ich beachten, um sicher durch den Pfälzerwald zu wandern oder zu radeln? In diesem Newsletter schreiben jeden zweiten Donnerstag Judith Hörle, Michelle Pfeifer, Janina Croissant, Eckhard Buddruss, Britta Enzenauer und Rebecca Singer über Themen rund um den Pfälzerwald – inklusive Ausflugstipp der Woche. Der Vorteil: Alle wichtigen Texte, die in dieser Zeit zum Thema erschienen sind, werden gebündelt verschickt, so dass den Pfälzerwald-Fans nichts entgeht. Der Newsletter selbst ist kostenlos, die angebotenen Artikel sind ein Mix aus kostenfreien Texten und solchen, die nur von Abonnenten gelesen werden können.

Ein Meisterstück mit exklusiven Analysen

Ein journalistisches Meisterstück unter den RHEINPFALZ-Newslettern ist auch der USA-Newsletter „Tüchter’s 51 States“ von unserem Amerika-Experten und Leiter der RHEINPFALZ am SONNTAG, Ilja Tüchter. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es exklusive Analysen und Hintergründe. Das Besondere: Der Newsletter erscheint zweisprachig auf Deutsch und Englisch. Wer sich über die USA informieren will und seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, der sollte diesen Newsletter unbedingt beziehen.

Eckhard Buddruss ist der Mobilitätsexperte der RHEINPFALZ. In seinem wöchentlichen Newsletter informiert der Wirtschaftsredakteur über Investitionen, Entwicklungen und Abseitiges bei der Deutschen Bahn und im öffentlichen Nahverkehr der Pfalz. Für alle, die wissen wollen, wie es mit dem Zugverkehr in der Region weitergeht.

Jeden Donnerstag fasst ein Mitglied der Chefredaktion (Michael Garthe, Birgit Schwarz, Wolfgang Kreilinger und Uwe Renners) die Geschehnisse der vergangenen Tage zusammen und blickt in die nächste Woche. Eine exklusive Einschätzung, losgelöst vom Tagesgeschäft und oft mit einem Blick hinter die Kulissen der Redaktion.

Wöchentlich Geld bringende Verbrauchertipps

Ganz praktisch ist der Newsletter der Wirtschaftsredaktion ausgelegt. Einige Tricks kennen wir alle schon – aber wie lässt sich noch erfolgreicher Energie sparen? Wie finde ich versteckte Kosten im Alltag? Wo muss ich beim Einkaufen oder bei Bank- und Versicherungsfragen aufpassen? Oliver Sperk versendet wöchentlich Geld bringende Verbrauchertipps, die Pfälzer behalten so den Überblick.

Pokalsieger, Absteiger, Wiederaufsteiger, Meister: Der 1. FC Kaiserslautern ist wie kaum ein zweiter deutscher Fußballverein in der Region verankert. Unsere Redaktion ist dicht dran am FCK und bietet exklusive Einblicke in den legendären Club aus der Pfalz. Die wichtigsten Artikel der Woche, immer freitags per Newsletter. der digitale Sportredakteur Sven Wenzel hat hier die Fäden in der Hand. Geschrieben wird der Newsletter abwechselnd von mehreren Mitgliedern der Sportredaktion.

Aber damit endet das Newsletter-Angebot noch nicht: Was sind die gefährlichsten Stellen für Radler und E-Biker? Und welche Pläne gibt es für Pendler-Routen? Im Fahrrad-Newsletter schreiben Vanessa Betz und Rebecca Singer darüber, wie es ist, mit dem Fahrrad in der Region unterwegs zu sein: zur Arbeit, in der Freizeit oder als tägliches Fortbewegungsmittel. Jeden zweiten Freitag erscheint der Newsletter mit den spannendsten Fahrrad-Themen aus der Pfalz.

Lokaler Newsletter für die Südwestpfalz

Der Name ist Programm bei „PS Exklusiv“. Dieses Stück, erstellt in der Lokalredaktion Pirmasens, versorgt die Südwestpfälzer mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen aus Pirmasens und ist unser erster lokaler Newsletter – aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz. Lokalchef Andreas Ganter und sein Stellvertreter Andreas Danner bringen die Lage in der Südwestpfalz darin treffend auf den Punkt.

Warum der ganze Aufwand, wenn die meisten Texte auch so unter rheinpfalz.de oder in der gedruckten Zeitung zu finden sind? Die Antwort ist einfach: Mit einem Newsletter können wir als RHEINPFALZ Leser ansprechen, die sich für ein ganz bestimmtes Thema interessieren. Den Erfolg der Newsletter kann die Redaktion auch messen. Wie viele Leser die Mail geöffnet und wie viele auf die verlinkten Artikel geklickt haben, sind Messgrößen, um zu beurteilen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, die Pfälzer direkt anzusprechen.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dann registrieren Sie sich doch für einen oder auch alle Newsletter unter rheinpfalz.de/newsletter.