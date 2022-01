Die Karlsruher Autorin Martina Bilke stellt am Sonntag, 31. Januar, 18 Uhr, ihren Roman „Auf einem Baum der Kuckuck“ im Zehnthaus von Jockgrim vor. Die Nürnberger Pianistin Rösner, die seit 1990 als Klavierlehrerin in der Südpfalz lebt, begleitet die Lesung mit „Tango Nuevo“ von Astor Piazzolla, der im vergangenen Jahr 100 geworden wäre.

In dem Buch wirft der plötzliche Tod der Großmutter bei einer jungen Frau Fragen nach einer Vergangenheit auf, über die in der Familie nie gesprochen wurde. Ánaca bringt die Asche ihrer deutschstämmigen Großmutter nach Deutschland und entdeckt dort, welche Rolle diese im Dritten Reich gespielt hat. Das Böse in der eigenen Familiengeschichte stürzt sie in Selbstzweifel und stellt ihre Identität in Frage. Martina Bilke hat die eindrücke zu ihrem Buch während eines zweijährigen Aufenthalts in Venezuela gesammelt.

Veranstalter ist das Kuratorium für Kunst und Denkmalpflege. Karten (12/10 Euro) gibt es an der Abendkasse.