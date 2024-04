Donaueschingen (dpa/lsw) - Am Rande einer Demonstration in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Mann vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wird er verdächtigt, einen Polizeibeamten verletzt zu haben. Der Mann sei nicht Teil der eigentlichen Demonstration gewesen, sondern habe den Beamten eine Straße weiter verletzt. Die Demonstration am Samstag richtete sich gegen den Parteitag der AfD, nach Polizeiangaben nahmen rund 500 bis 600 Menschen an der Demo teil.