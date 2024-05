Ein Mann hat in Asperg (Kreis Ludwigsburg) einen Regionalzug zur Notbremsung gezwungen, weil er im Gleisbereich Fotos und Videos gemacht hat. Der 30-Jährige habe sich entfernt und sei kurz darauf von einer Streife der Bundespolizei festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz vorlag.

Asperg (dpa/lsw) - Der polizeibekannte Mann - unter anderem Gewalt- und Eigentumsdelikte in Deutschland - war zu 60 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt worden. Somit hätte er zuzüglich Gerichtskosten von 78 Euro, bei der Festnahme am Mittwoch 678 Euro zahlen müssen. Da er dies nicht tat, wurde er in ein Gefängnis gebracht. Im Zug wurde durch die Notbremsung niemand verletzt.

PM Bundespolizei