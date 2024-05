Mehrere Müllsäcke brennen in einer Straße im Kreis Göppingen. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern. Die Kripo ermittelt.

Eislingen/Fils (dpa/lsw) - Wegen mehrerer brennender Müllsäcke im Bereich von Wohnhäusern und Tiefgaragen im Kreis Göppingen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Ein Auto in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Eislingen/Fils sei in der Nacht auf Samstag durch einen der dortigen Brände beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte hatten die Müllsäcke laut Polizei zuvor mutmaßlich angezündet. Weil die Brände in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden gelegt wurden, prüfe die Kriminalpolizei derzeit, ob neben dem Tatbestand der Brandstiftung auch die Tatbestände der versuchten schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes infrage kommen.

Bei Polizei und Feuerwehr waren den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen Notrufe wegen mehrerer Brände in der Straße eingegangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurden weitere Schäden verhindert, wie es weiter hieß. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen.

Mitteilung der Polizei