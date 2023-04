Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag veröffentlicht Luis Baltes seine neue Single „Paranoia“. Der Rapper, der aus der Südpfalz kommt und in Hamburg lebt, nimmt darin mit ordentlich Sarkasmus Verschwörungstheoretiker aufs Korn. Bald soll auch seine CD „Riesling sauer 2“ rauskommen, kündigt er im Gespräch an.

Aus dem hohen Norden flattert der Redaktion frohe Kunde eines Exilpfälzers in den virtuellen Briefkasten: Luis Baltes, der seit 2017 viel von sich reden macht als festes Mitglied