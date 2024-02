Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Stunden lang plauderte Michael Mittermeier in der proppenvollen Landauer Jugendstilhalle aus dem Nähkästchen. Der Bayer bewegte sich dabei nicht mit erhobenem Zeigefinger auf hohem intellektuellen Level, sondern präsentierte sich seinem Publikum so, wie es ihn am liebsten mag: Als erfahrenen Stand-up-Comedian, dem es gelingt aus jeder Lebenssituation etwas Lustiges herauszufiltern.

Ein überdimensionaler Vorhang mit der Aufschrift „# 13“ als Hinweis auf den Titel des aktuellen Programms, und ein Mikrofon - mehr Requisiten brauchte Mittermeier nicht, um seine Bühnenshow