Muss eine Freundschaft zerbrechen, wenn die Liebe ins Spiel kommt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die französische Komödie „Diese Nacht oder nie!“ von Laurent Ruquier, die die Schauspielbühnen Stuttgart mit der Komödie im Bayerischen Hof am Dienstag, 29. März, 20 Uhr, bei ihrer Stippvisite in der Landauer Festhalle im Gepäck haben. In den Hauptrollen sind die bekannten Fernsehschauspieler Isabel Varell und Heiko Ruprecht zu sehen.

In dem Stück liebt die fröhlich-freche Floristin Charlotte Schlager und Chansons – und heimlich Valentin. Für den gutaussehenden Mann ist sie aber nur der beste Kumpel. Nach fünf Jahren will sie ihm endlich durch die Blume ihre Liebe gestehen. Valentin aber hat einfach nur Lust auf einen unkomplizierten Kumpelabend und kennt sich überdies nicht in der Symbolik von Rosen und Männertreu aus. Gegen seinen Willen wird nun plötzlich alles doch sehr kompliziert. Denn Charlottes Geständnis bleibt nicht das einzige Geheimnis, das an diesem Abend gelüftet wird.

Multitalent Isabel Varell ist als Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin und Autorin auf allen Kanälen präsent. Heiko Ruprecht ist dem breiten Fernsehpublikum vor allem durch seine Hauptrolle in der beliebten Serie „Der Bergdoktor“ bekannt.

Karten gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus, an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und online unter www.ticket-regional.de/landau.