Der junge deutsche Altsaxofonist Jakob Manz erhält zurzeit viel Aufmerksamkeit von den Feuilletons. Umso erstaunlicher, dass er jetzt im kleinen Südpfalzörtchen Hainfeld zu erleben war. Im Duo mit der Pianistin Johanna Summer hat er die Jazztage im Atelier 29 eröffnet.

Es ist immer wieder erstaunlich, dass ein so kleiner Konzertraum in privater Trägerschaft geeignet ist, Profis aus Klassik und Jazz an die Weinstraße zu holen, und sich die Kultur mit Hilfe