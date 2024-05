Heitersheim (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe entstanden. Nach Polizeiangaben war das Feuer am Samstagmorgen am Dach ausgebrochen. Die beiden Bewohner, eine 58-Jährige und ihr 60 Jahre alter Ehemann, hätten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Verletzt wurde demnach niemand. Laut Polizei war das Haus zunächst unbewohnbar. Wie es zu dem Brand gekommen war, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei