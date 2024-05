Schlier (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Lagerhalle östlich von Ravensburg hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen sagte, waren in der Halle in Schlier unter anderem Baustoffe eines Bauunternehmens gelagert. Verletzte gab es nicht. Das Feuer war gegen 7.00 Uhr gemeldet worden.