Die TSG Hoffenheim gibt ihren Vorbereitungsplan bekannt. Ein Fragezeichen klärt sich erst an diesem Samstag.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihren Sommerfahrplan veröffentlicht und damit schon vor dem Feststehen der eigenen Europapokal-Zugehörigkeit Klarheit für die Saisonvorbereitung geschaffen. Die Spielzeit beginnt mit dem öffentlichen Trainingsauftakt am 7. Juli (15.00 Uhr) in Zuzenhausen. Danach folgen Testspiele beim FC Astoria Walldorf (13. Juli) sowie gegen den SV Elversberg in Zuzenhausen (24. Juli). Vom 27. Juli bis 3. August steht das Trainingslager in Kitzbühel an.

Derzeit ist nicht klar, in welchem europäischen Wettbewerb die Kraichgauer in der Saison 2024/25 starten. Dies hängt maßgeblich vom DFB-Pokal-Finale am Samstag (20.00 Uhr) in Berlin ab. Gewinnt Meister Bayer Leverkusen den Pokal, startet Hoffenheim in der nächsten Saison in der Europa League.

Bei einer Überraschung durch Zweitligist 1. FC Kaiserslautern würden die Pfälzer selbst in die Europa League einziehen und Hoffenheim nur in den Playoffs zur Conference League spielen. Die Saisoneröffnung plant Hoffenheim am 10. August (17.00 Uhr) gegen den englischen Club FC Fulham.

