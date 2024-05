Nach der ersten Bundesliga-Saison wird der 1. FC Heidenheim noch in diesem Sommer die nächste Premiere erleben. Erstmals spielt der Club international. Bayer Leverkusen sei Dank.

Heidenheim (dpa/lsw) - Für den Vorstandsvorsitzenden Holger Sandwald ist der erstmalige Einzug in den Europapokal des 1. FC Heidenheim die «Krönung» einer «historisch erfolgreichen» Premierensaison in der Fußball-Bundesliga. «Fest steht: Unsere Mannschaft wird damit weiter Geschichte schreiben», sagte Sanwald in einer Vereinsmitteilung nach dem Pokal-Triumph von Bayer Leverkusen am Samstagabend. Dank des 1:0 des deutschen Meisters im DFB-Pokal-Finale gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat Heidenheim die Teilnahme an den Playoffs zur Conference League sicher.

Der FCH hatte sich am letzten Spieltag den achten Tabellenplatz gesichert, der nun für die Qualifikation an dem drittklassigen internationalen Wettbewerb ausreicht. Der Club wird in der vierten und somit letzten Qualifikationsrunde in die Conference League ein. Wer am 22. und 29. August Gegner sein wird, steht noch nicht fest.

«Jeder FCH-Fan kann sich dabei aber sicher sein, dass wir uns und unserem Weg treu bleiben werden. Dazu zählt, dass wir natürlich auch diesen für uns völlig neuen Wettbewerb in der Voith-Arena spielen wollen», sagte Sanwald.

Auch Trainer Frank Schmidt freut sich auf das internationale Debüt und sieht darin «eine große Herausforderung» zu Beginn der neuen Spielzeit. «Das wird ein packender Saisonstart mit der ersten Runde im DFB-Pokal, den Playoffs zur Conference League und dem Bundesliga-Auftakt binnen weniger Tage», sagte der Coach.