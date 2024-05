Die türkische Fußballmeisterschaft ist entschieden, Galatasaray hat sie gewonnen. Wer es nicht wusste, konnte es gestern zumindest sehen und hören. Denn die Fans feierten lautstark.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fans des türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul haben nach der gewonnenen Meisterschaft ausgelassen unter anderem in Stuttgart und Mannheim gefeiert. Auf dem Schlossplatz versammelten sich am Sonntagabend nach Angaben einer Polizeisprecherin mehrere Hundert Anhänger. 18 Menschen wurden demnach vorläufig festgenommen, weil sie Pyrotechnik und Böller zündeten.

In der Umgebung des Schlossplatzes habe es auch eine Prügelei gegeben. Ob daran feiernde Fans des Titelträgers beteiligt waren, war laut der Polizeisprecherin am Montag zunächst unklar. Zur Klärung möglicher Straftaten sollen Videoaufzeichnungen ausgewertet werden.

In Mannheim waren laut Polizei rund 500 feiernde Fans am Marktplatz unterwegs. «Während des Fanmarsches durch die Mannheimer Innenstadt stieg die Teilnehmerzahl auf rund 1500 Fans», sagte eine Sprecherin. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, es sei aber während des Marsches aus der Menge heraus Pyrotechnik gezündet worden. Straßenbahnen und Autos mussten warten.

In Heilbronn kamen nach Polizeiangaben 15 bis 20 Autos von Fans für einen Korso zusammen. Die Fahrzeuge seien mit Fahnen und Flaggen geschmückt gewesen.

Der türkische Titelverteidiger Galatasaray Istanbul hatte am Sonntag am letzten Spieltag der Süper Lig bei Konyaspor mit 3:1 (1:0) gewonnen und damit seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Stadtrivalen Fenerbahce behauptet. Dieser hatte am Sonntagabend zeitgleich gespielt.