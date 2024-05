Bad Peterstal-Griesbach (dpa/lsw) - Eine E-Rollerfahrerin ist im Ortenaukreis mit einem Reh kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Das Tier lief ihren Angaben zufolge am Sonntag unvermittelt auf einen Weg in Bad Peterstal-Griesbach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Reh sei danach weggerannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Unfall habe sich im Außenbereich der Gemeinde in einem eher ländlichen Bereich ereignet.

