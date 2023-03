Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie passt das zusammen: moderne großzügige Architektur und die Anmutung eines kleinteiligen Siedlungshauses aus den 1930er-Jahren? Wenn es zusammengeht, liegt das an Florian Munsky. Der Architekt hat in Kandel seine Idee vom gemeinschaftlichen Leben verwirklicht.

Die Jahnstraße in Kandel, in der Florian Munsky gebaut hat, genießt Ensembleschutz. Das baufällige Siedlungshaus an der Straße, das viele Jahre leer gestanden hatte, durfte er zwar