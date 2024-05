Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Wegen eines Erdrutsches ist eine Bahnstrecke im Südschwarzwald am Freitag vorübergehend gesperrt worden. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Titisee und Seebrugg in Schluchsee (beide Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde rund zwei Stunden nicht befahren, bis sie wieder freigegeben werden konnte, wie die Bahn am Abend auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte. Züge der Linie S1 fielen aus. Ersatzweise fuhr ein Bus. Auch nach der Freigabe seien Verspätungen und Teilausfälle möglich, hieß es. Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindung prüfen.

Post der Bahn