Am 4. April vor 141 Jahren wurde in Kandel Siegfried von Leth geboren. Mit nur 31 Jahren, am 5. Oktober 1914, starb der begabte junge Maler bei Arras in Frankreich. Jetzt sind neue Spuren von ihm aufgetaucht: Kürzlich hat die Stadt Kandel aus den Händen seiner Nachfahren ein Selbstporträt erhalten.

Siegfried von Leth war das fünfte Kind einer Beamtenfamilie und galt als vielversprechender expressionistischer Maler. Vor wenigen Tagen erst schenkten die Nachfahren von Geschwistern des Künstlers