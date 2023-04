Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit zwei Aufführungen von Johann Sebastian Bachs Passionsfragments nach Markus als Crossover-Projekt, in dem Barock auf Jazz trifft, gelingt Bezirkskantor Wolfgang Heilmann ein überzeugender Zugriff. Das Programm unter dem Titel „Und ich erzähle …“ war am Wochenende in Bad Bergzabern und Kandel zu erleben.

Es ist bemerkenswert, dass Johann Sebastian Bachs Markuspassion-Fragment dieses Jahr – ohne erkennbaren äußeren Anlass – gleich zweimal auf Konzertprogrammen der Region