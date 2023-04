Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Jungs von Quadro Nuevo sind musikalische Weltenbummler. Ihre Reisen spiegeln sich in ihrer Musik. Die bringt ungewöhnlich Kombinationen von Instrumenten und Stilen zusammen. Gemeinsame Basis ist die Freude am akustischen, handgemachten Klang.

Seit der Gründung 1996 war die Combo kreuz und quer über den Globus unterwegs, hat über 3000 Konzerte gespielt und Zuhörer in New York ebenso begeistert wie in Peking, Tunis, oder Mexiko City.