Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Landauer ist nicht nur der Bewohner einer schönen Stadt in der Südpfalz, sondern seit über 200 Jahren auch eine Kutsche. Der Name steht für eine Art Cabrio verflossener Zeiten mit Klappverdeck. Warum das Gefährt so heißt, erklärt ein monumentales Gemälde an der Wand des Alten Kaufhauses.

Für solche Freiluft-Kunst muss der Flaneur nicht mühsam auf Entdeckungstour gehen. Sie springt jedem Passanten direkt ins Auge. Denn auf diesem großen Wandgemälde