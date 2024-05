Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Trio wird die Hakro Merlins Crailsheim in diesem Sommer verlassen. Die Forwards Keandre Cook und James Murray-Boyles sowie Center Prince Oduro werden künftig nicht mehr für die Hohenloher auflaufen, wie diese am Donnerstag mitteilten. Die Crailsheimer waren als Tabellen-17. in der vergangenen Saison sportlich aus der Basketball-Bundesliga abgestiegen. Abhängig vom Ausgang der Zweitliga-Saison könnten sie aber noch eine Wildcard erhalten und dadurch wieder ins Bundesliga-Teilnehmerfeld rutschen.

Vereinsmitteilung