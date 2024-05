Ein betrunkener 39-Jähriger hat am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Rettungskräfte angegriffen und einen von ihnen dabei verletzt. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, sei der Mann am Donnerstagabend betrunken in einem Zug gelegen, Zeugen hätten deswegen den Rettungsdienst verständigt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Als die Sanitäter ihn in ihrem Rettungswagen behandelten, habe der 39-Jährige plötzlich nach ihnen getreten. Ein 63-Jähriger sei dabei leicht am Arm und am Bauch verletzt worden. Beamte der Bundespolizei brachten den 39-Jährigen nach medizinischer Versorgung auf die Dienststelle. Dabei habe er die Bundespolizisten bedroht und beleidigt. Ein Atemalkoholtest habe bei dem Mann einen Wert von über 1,7 Promille ergeben. Gegen den Mann werde nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Mitteilung der Polizei