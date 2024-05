Bammental (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden. Die 82 Jahre alte Autofahrerin hatte das herannahende Motorrad beim Linksabbiegen am Sonntagabend übersehen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 61-jährige Motorradfahrer und seine 63-jährige Mitfahrerin wurden nach dem Unfall per Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

