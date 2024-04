Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall nahe Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere sind schwer verletzt worden. Das Auto mit den vier Insassen sei am Freitagabend mit überhöhtem Tempo auf einer Straße unterwegs gewesen, ins Schleudern geraten und dann von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde dabei aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie es weiter hieß. Die drei schwer verletzten Mitfahrer kamen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser. Die Straße war laut Polizei drei Stunden lang gesperrt.

