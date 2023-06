Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist schon ein kleines Wunder, dass Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald mit der Evangelischen Jugendkantorei in nur wenigen Wochen ein derart anspruchsvolles A-Cappella-Programm auf die Beine gestellt hat. „Von Licht und Schatten“ erzählte die exquisite Werkfolge, die am Samstag eine große Zuhörerschaft in die Stadtkirche Annweiler lockte.

Mehr als vier Jahrhunderte trennen zwei Vertonungen des Hymnus „O Nata Lux“ (O Licht, aus Licht geboren), die das Programm einrahmten: eingangs von Thomas Tallis, zum Ende aus der