Das 2:3 bei Abstiegskandidat Bochum sorgt bei den Hoffenheimern für mächtig Ärger - vor allem zwischen den TSG-Profis und ihrer Anhängerschaft.

Bochum (dpa) - Das 2:3 beim VfL Bochum hat bei der TSG Hoffenheim für mächtig Ärger zwischen Fans und Spielern gesorgt. Während die TSG-Anhänger am Freitagabend ihren Unmut nach der Niederlage beim Abstiegskandidaten offenbar recht offensiv kundtaten, wollten die Bundesliga-Profis deren Frust keineswegs einfach so über sich ergehen lassen. «99 Prozent (der Fans) versteht Fußball nicht, da braucht man gar nicht zu reden. Natürlich war ich in diesem Moment ein bisschen sauer», sagte Doppeltorschütze Andrej Kramaric bei DAZN, nachdem der Streamingdienst ihn wütend Richtung Gästeblock gestikulierend gezeigt hatte.

«Die Fans waren enttäuscht, was grundsätzlich mal in Ordnung ist. Ich erwarte schon, dass sie aber auch irgendwo umswitchen, weil wir letztes Jahr fast abgestiegen sind und dieses Jahr eine deutlich bessere Runde spielen als letztes Jahr», erklärte TSG-Torwart Oliver Baumann: «Es war ein bisschen emotional, von ihrer Seite, von unserer Seite. Und damit belassen wir es jetzt.»

Kramaric führte die Niederlage auch auf die heiße Atmosphäre im Bochumer Stadion zurück. Als Auswärtsteam sei es schwer, unter solchen Bedingungen zu spielen. Dies müssten eben auch die Fans verstehen, meinte der Stürmer.

Das 2:3 mindert die Hoffenheimer Chancen auf eine Teilnahme am Europapokal. Statt zumindest vorübergehend Platz sieben zu übernehmen, bleibt die TSG auf Rang neun.

Informationen zum Spiel

Die Tabelle der Bundesliga

Der Spielerkader des VfL Bochum

Neuigkeiten zur TSG 1899 Hoffenheim

Der Spielerkader der TSG 1899 Hoffenheim