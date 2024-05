Neckarbischofsheim (dpa/lsw) - Ein 90-jähriger Autofahrer ist in Neckarbischofsheim mit einer Museumsbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei in Mannheim mitteilte, hatte der Senior zuvor ein Haltezeichen missachtet. Er wurde bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt. Der Sachschaden an der Bahn betrage mindestens 100.000 Euro, hieß es. Das Schienenfahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Pressemitteilung