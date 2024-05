Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss ist ein 17-Jähriger in Leonberg (Kreis Böblingen) auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto in einem Acker gelandet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte eine Streife den Autofahrer am späten Freitagabend kontrollieren, allerdings sei dieser weitergefahren.

Leonberg (dpa/lsw) - Als die Beamten das Blaulicht anschalteten, habe der 17-Jährige stark beschleunigt. Auf seiner Flucht sei er auf einer Wendefläche gedriftet, sei teilweise entgegen der Fahrtrichtung und über eine Fußgängerinsel gefahren. Beim Abbiegen habe er zudem einen anderen Autofahrer gefährdet. Der 17-Jährige fuhr laut Polizei schließlich auf einen Feldweg. An dessen Ende sei er mit hohem Tempo in einen Acker gefahren, wo das Auto schließlich stehen blieb.

An dem Wagen sei ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Auf den 17-Jährigen kommen laut der Sprecherin nun Anzeigen unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Mitteilung der Polizei