Das Chawwerusch Theater hat als besonderen Programmteil zu seinem 40. Jubiläum das befreundete Theater Lindenhof von der Schwäbischen Alb eingeladen zu einem Gastspiel. Das renommierte Theater zeigt am Samstag, 13. April, in der Festhalle in Herxheim ein Stück über den Widerstandskämpfer Eugen Bolz: „Die ganze Hand“.

Ausgehend von Originaldokumenten aus der Zeit des Nationalsozialismus zeigt das Theaterstück des jungen Autors Jeremias Heppeler die Stationen des Lebens von Eugen Bolz, der selbst vor dem vom berüchtigten Nazi-Juristen Roland Freisler geführten Volksgerichtshof Würde und Haltung bewahrt hat.

Der Rottenburger Eugen Bolz war überzeugter Demokrat und Christ und ein Widerständler ganz eigener Prägung. Vor der Machtergreifung des NS-Regimes war er in Württemberg erst Justizminister, dann Innenminister und Staatspräsident. Zudem war er Reichstagsabgeordneter der Zentrumspartei in Berlin, wo er trotz Zweifel für das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. 1933 wurde er in Stuttgart von den Nationalsozialisten aus seinen Ämtern vertrieben.

Bereits 1934 formuliert er: „Bei offensichtlichem und dauerndem Missbrauch der Staatsgewalt besteht ein Notwehrrecht des Volkes“. Ein Gedanke, den er mit Edith Stein, einer Philosophin und Frauenrechtlerin mit jüdischen Wurzeln teilt. Stein lebte in der Pfalz, wurde in Bad Bergzabern getauft und trat später ins Kloster ein. In einer fiktiven Szene des Stücks treffen sich die beiden im Kloster Beuron und debattieren über die Verpflichtung der Kirche, in diesen Zeiten gegen den Unrechtsstaat vorzugehen. Bolz und Edith Stein wurden beide vom Nazi-Regime ermordet. Über christliche Gewerkschafter kam er mit dem Widerstandskreis um Carl Friedrich Goerdeler in Verbindung . Bis zuletzt blieb er seinen christlichen Idealen treu. Demokratie und Parlamentarismus waren für ihn ohne Alternative.

Termin

Da das Chawwerusch eine große Nachfrage erwartet, hat es für das Gastspiel am Samstag, 13. April, 20 Uhr, nicht seinen Theatersaal, sondern die Festhalle vorgesehen. Die Vorstellung findet statt in Kooperation mit der Ortsgemeinde Herxheim. Es gibt ein kostenloses Vorgespräch um 19 Uhr. Karten für die Vorstellung können unter www.chawwerusch.de und beim RHEINPFALZ Ticket Service erworben werden.