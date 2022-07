Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken hat ihren Start bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/USA (15. bis 24. Juli) schweren Herzens abgesagt.

LAZ-Vorsitzender Alexander Vieweg erläuterte die Gründe: Erst war die 28-Jährige beim Heimmeeting „Sky’s the Limit“ bei einem Wurfversuch gestürzt. 14 Tage später trat sie wegen eines grippalen Infekts nicht bei den deutschen Meisterschaften in Berlin an. Vergangene Woche war die Herschbergerin zu einem Trainingslager in Offenburg bei Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll und hatte dort feststellen müssen, dass sich die zuvor erzwungene Pause negativ auf ihre Leistungsfähigkeit ausgewirkt hatte. Um nicht auch den Start bei den Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) zu gefährden, wo sie als Titelverteidigerin antritt, entschied die Athletin gemeinsam mit ihrem Vater und Trainer Udo Hussong, nicht zur WM in die USA zu reisen.