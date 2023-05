Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie bleiben Serientäter: Die Adler Mannheim feierten am Donnerstagabend in der Deutschen Eishockey-Liga den vierten Sieg in Folge. Mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) bezwang die Mannschaft von Coach Pavel Gross auswärts die Iserlohn Roosters. Der Torwart avancierte zum Helden des Abends.

Dennis Endras hielt – vor allem in der Schlussphase der Partie – den Sieg fest. 35 Schüsse parierte der Goalie der Adler insgesamt und bestätigte damit seine Top-Leistungen vom Düsseldorf-Spiel