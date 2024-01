Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Baustellen gibt es bei Waldhof Mannheim viele, aber zumindest auf der Torhüterposition herrscht nun Klarheit.

„Wenn er sich im Laufe der Woche nicht irgendetwas zuzieht, wird er am Samstag in Lübeck im Tor stehen. Er hat mit dem Spiel gegen Baku jetzt drei Mal zu null gespielt und ist in einer super Verfassung“,