Handball: Es ist der Saisonhöhepunkt für die Rhein-Neckar Löwen. Beim Final Four der European League trifft die Mannschaft am Samstag um 20.45 Uhr in der SAP-Arena auf die Füchse Berlin. Und plötzlich steht wieder ein alter Bekannter im Team. Wie kam es denn dazu?

Das ist ein Paukenschlag. Der Schwede Kim Ekdahl du Rietz hat vor gut einem Jahr sein letztes Spiel bestritten, damals stand er bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Der 31-Jährige beendete