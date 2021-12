Typisch Peter Hofmann. Kaum hatte der Weltverband sein Reglement geändert und erlaubt, dass künftig ein Land nicht mehr nur ein offizielles Nationenpreisturnier im Springreiten ausrichten darf, „habe ich denen gleich meine Bewerbung auf den Tisch gelegt“. Und der bestens vernetzte und umtriebige Chef des Mannheimer Maimarktturniers hat nun bereits den Vertrag vor sich.

Details seien noch zu klären, bestätigte Hofmann am Freitag entsprechende RHEINPFALZ-Informationen, aber es gibt kaum noch Zweifel daran, dass am Sonntag, 8. Mai, im MVV-Reitstadion ein Springen des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs über die Bühne gehen wird. Bisher hatte Aachen die Exklusivrechte. „Den Nationenpreis auf unseren Traditionstermin Maimarkt zu bekommen, ist ein Traum“, bekennt Hofmann.

Ein Traum, der nicht vom Himmel fällt

Der nicht vom Himmel fällt. Denn selbstverständlich ist in den Chefetagen dieses Sports nicht vergessen worden, wie Mannheim 2015 für Aachen, das in dem Jahr die EM ausrichtete, mit dem CSIO in die Bresche sprang – übrigens damals trotz widrigster Unwetterbedingungen. So viel zum Thema „vom Himmel fallen“.

Lob vom Bundestrainer

„Mannheim hat sich ja schon championatswürdig gezeigt“, sagte Bundestrainer Otto Becker am Freitag der RHEINPFALZ. Er möchte in dieser neuen europäischen Nationenpreis-Serie auf Drei-Sterne-Niveau, die mit dem Finale in Warschau endet, auch nachrückende, junge Reiter fördern. „Weil es der Saisoneinstieg ist, kann aber natürlich auch ein erfahrenes Paar dabei sein“, erklärt Becker.

Dieses Jahr musste das Turnier coronabedingt ohne Zuschauer stattfinden. Peter Hofmann vernimmt aber Signale, dass der für ihn so wichtige Mannheimer Maimarkt 2022 als größte regionale Verbrauchermesse Deutschlands unbedingt wieder seine Tore öffnen möchte. Gleichwie, der 71-jährige Turnierchef will immer hochklassigen Sport anbieten. Auch ohne Publikum brachte sich zuletzt ein gewisser Peder Fredricson mit seinem Sieg im Maimarkt-Championat in Form für den im Sommer folgenden Olympiasieg mit Schwedens Equipe und seine Einzel-Silbermedaille. Ein CSIO dürfte noch mehr Prominenz im Sattel anziehen als das Gütesiegel Mannheim ohnehin schon.