Wenn der SV Waldhof Mannheim am Sonntag in der dritten Liga beim FC Ingolstadt (19.30 Uhr) antritt, wird er in die Geschichte des deutschen Profi-Fußballs eingehen.

Schließlich steht bei den Oberbayern nach der Trennung von Michael Köllner am Donnerstag in Sabrina Wittmann zum ersten Mal eine Frau als Cheftrainerin an der Seitenlinie. Das dürfte aber kein