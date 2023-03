Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem ersten DFB-Pokal-Halbfinale an diesem Freitag (20.30 Uhr, ARD und Sky) zwischen Werder Bremen und RB Leipzig rücken unweigerlich die Trainer Florian Kohfeldt und Julian Nagelsmann in den Blickpunkt. Das zweite Semifinale bestreiten am Samstag (20.30 Uhr, ebenfalls ARD und Sky) Borussia Dortmund und Holstein Kiel.

Es steht außer Frage, dass Werder Bremen wie RB Leipzig zwei Fußballlehrer beschäftigen, die sich auf Pressekonferenzen kraft ihrer rhetorischen Fähigkeiten bestens verkaufen können.