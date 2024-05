Der DFB setzt bei der Verkündung seines erweiterten EM-Kaders auf eine ungewöhnliche Taktik. Egal ob Instagram, Morgenradio oder Brottüte. Jederzeit können überall neue Spieler auftauchen.

Was haben die „Tagesschau“, das RTL-Starmagazin „Exclusiv“ sowie die Bäckerei Seeger aus Nagold im Norschwarzwald gemeinsam? Sie alle haben Nominierungen von Nationalspieler für den erweiterten EM-Kader bekanntgegeben. Etwa die Personalien Nico Schlotterbeck (Tagesschau), Jonathan Tah (Influencer Rashid Hamid auf Instagram), Aleksandar Pavlovic (Exclusiv) oder Chris Führich (Sticker auf Bäckerei-Tüte) wurden auf eher unübliche Weise bekannt. Wie bitte? Gerade heißt es im Schaufenster eines lokalen Friseurs, dass Oliver Kahn reaktiviert und Teil des Torhüter-Gespanns wird. Kleiner Scherz natürlich.

Aber: Alles ist denkbar. Wo wird die nächste Nominierung bekanntgegeben? Im Radio? In der WDR-Sendung „1Live“ wurde am frühen Dienstagmorgen Niclas Füllkrug vermeldet. In irgendeinem TV-Mittagsmagazin? Oder vielleicht doch als Poster im Supermarkt Ihres Vertrauens?

Es wird darüber geredet

Diese Taktik des Deutschen Fußball Bunds (DFB), der die Verkündungen auf seinen Kanälen immer jeweils begleitet, mag irritierend wirken. Aber sie verfehlt ihr Ziel nicht. Wohl kaum jemand, der sich für Fußball interessiert, redet nicht darüber. Fans und die Medien, die das muntere Treiben verfolgen, rätseln, was als nächstes kommt.

Bis Donnerstag, da steht ab 13 Uhr die offizielle Kaderverkündung in Berlin auf dem Programm, sollen häppchenweise die Personalentscheidungen bekanntgegeben werden. Die sonst üblichen Vorabmeldungen vereinzelter Nominierungen in den Tagen vor den Verkündungen, verlieren durch diese neue Taktik ein bisschen ihren Reiz.

Alles kann richtig sein

Aber nur weil fast überall über die Nominierungen gesprochen wird, muss das nicht heißen, dass diese Salamitaktik uneingeschränkt auf Gegenliebe stößt. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) waren Posts zu lesen, in denen etwa die Entscheidung hinterfragt wurde, die Pavlovic-Nominierung in bereits erwähnter RTL-Sendung zu verkünden. Auch in der Redaktion finden die DFB-Taktik nicht alle gut. Der Autor dieser Zeilen hingegen ist begeistert. Endlich mal was anderes und dann auch noch einigermaßen lustig. Viel zu oft wird die Verkündung eines Spielerkaders mit viel zu viel ernst behandelt. Es geht immerhin noch um ein Unterhaltungsprodukt, denn das ist der Profisport schließlich.

Natürlich hat ein solches Vorgehen auch Nachteile. Immerhin könnte jeder und jede so ziemlich jede Personalie verkünden und es wäre zumindest auf den ersten Blick nicht völlig unrealistisch. Natürlich kann der DFB auf seinen Kanälen gegensteuern, aber die Meldung ist erst einmal in der Welt. So geschehen etwa am Montag als der vermeintliche Account von Mats Hummels auf X „@ussenrist15“ (700 Follower) das EM-Aus des Verteidigers von Borussia Dortmund verkündete. Medienberichte von Dienstag besagen zwar, dass Hummels tatsächlich nicht Teil des Kaders ist, falsch war die Meldung am Montag aber trotzdem.

Vielleicht ja bei „Lautre“?

Spätestens die Führich-Meldung vom Dienstagmorgen zeigt, jeder kann jederzeit eine Nominierung verkünden. Ein normaler X-Nutzer hatte ein Bild einer der Bäckerei-Tüten geteilt. Was dran sein könnte immer. Und wer weiß. Vielleicht wird ja auch in der nächsten Folge des FCK-Podcasts „Lautre“ der RHEINPFALZ am Mittwoch eine Personalie verkündet. Hörerinnen und Hörer wissen dann mehr...