Der TuS Dansenberg startet am Samstag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TV Willstätt in die Aufstiegsrunde zur Zweiten Handball-Bundesliga. Um in das Viertelfinale einzuziehen, muss die Mannschaft von Trainer Steffen Ecker in der siebenköpfigen Vorrundengruppe mindestens drei Teams hinter sich lassen.

Die nicht an sportliche Kriterien gebundene Meldung des TV Willstätt zur Aufstiegsrunde kam durchaus überraschend, da die Mannschaft aus der Nähe von Offenburg in den vergangenen beiden Spielzeiten