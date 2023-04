Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schule daheim mit Mia (6) und Ben (8), der jetzt in die dritte Klasse geht. „Eine ganz schön anstrengende Geschichte“, sagt Jens Zwißler. „Und immer die blöde Maske.“ Viel blieb an seiner Frau hängen. Er konnte in die Arbeit im Global Logistics Center (GLC) von Mercedes-Benz in Germersheim. Mit Handball beschäftigte er sich nicht. Bis der TSV Kandel sich im Frühjahr meldete.

Gesucht: Ein Nachfolger für Jens Rührer, der die Mannschaft in die Pfalzliga geführt hat. Nach seiner Station als Trainer der Südpfalz-Tiger wollte Zwißler