Die Kunstturner der TSG Grünstadt wollen für die nächste Runde der Zweiten Bundesliga Nord mehr Sicherheit. Zwei interessante Transfers sollen das bisherige Personalproblem lösen.

In einem Punkt sind sich alle in der TSG Grünstadt einig: Was in Linden passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Dieser Samstag im Oktober vergangenen Jahres, als Grünstadt 30:44 gegen den TV Großen-Linden verloren hatte,