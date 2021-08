Der 1. FC Kaiserslautern kommt im Tabellenkeller der Dritten Liga nicht vom Fleck. Vom ambitionierten Aufsteiger Türkgücü München trennen sich die Roten Teufel 0:0 – und ärgern sich über zwei Szenen in der ersten Hälfte.

Jean Zimmer lag nach 93 Minuten auf dem Rasen im eisigen Fritz-Walter-Stadion. Ausgepumpt, vor allen Dingen aber enttäuscht. Die 32. Minute, sie wird ihm in diesem Moment noch einmal durch den Kopf gegangen sein. Diese Großchance, als Marlon Ritter Angreifer Marvin Pourié auf die Reise schickte, der querlegte auf Zimmer – doch der Rückkehrer an Türkgücü-Torwart René Vollath scheiterte. Was für eine Möglichkeit! FCK-Trainer Jeff Saibene lobte hier aber auch den Torwart. „Es war ein Kampfspiel. Beide Mannschaften waren gut organisiert. Wenn man solche zwei Chancen hat, dann sollte man das Spiel entscheiden. Wir nehmen den Punkt mit“, sagte der Trainer.

Alexander Winkler haderte nach der Partie: „Defensiv zu null, darauf kann man aufbauen – aber vorne ist es einfach zu wenig.“ Der Innenverteidiger rückte an seinem 29. Geburtstag in die Startelf, Janik Bachmann fehlte gelbgesperrt. „Ich wollte unbedingt einen Sieg, kann mich nicht freuen, obwohl ich Geburtstag habe“, sagte Winkler.

In der Startformation der Gäste fehlte Torjäger Petar Sliskovic (12 Tore, 3 Vorlagen). Er stand zwar als Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen, konnte aber nicht spielen. „Er hat ein bisschen Probleme. Wir haben viele Spiele, das geht an die Substanz“, sagte Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt vor der Partie bei „Magenta Sport“. Für Sliskovic startete der vergangene Woche vom FCK bis Saisonende ausgeliehene Lucas Röser im Angriff.

Sand auf dem Geläuf, Sand im Offensivgetriebe

Die Gastgeber hätten zur Pause führen müssen – nicht nur wegen Zimmers Möglichkeit. In der fünften Minute brachte Kenny Prince Redondo nach toller Vorarbeit von Zimmer das Leder nicht im Tor unter. Türkgücü versuchte auf schwierigem, mit reichlich Sand aufgefüllten Geläuf Fußball zu spielen, hatte mehr von der Partie, wurde aber nur selten gefährlich. Atakan Akkaynak verfehlte das Tor mit einem Schlenzer (9.), sieben Minuten später parierte FCK-Schlussmann Avdo Spahic einen Schuss des Mittelfeldmannes, und nach einem Patzer von Winkler war wieder Spahic bei einem Versuch von Röser aus spitzem Winkel zur Stelle (43.). Ansonsten war die Partie in den ersten 45 Minuten ein Langweiler – zwei Teams, die gut standen und nach Lösungen suchten.

Von einem Offensivspiel der Lauterer war in der zweiten Halbzeit lange nichts zu sehen. Türkgücü verteidigte gut, ließ kaum Räume, der FCK machte es den Gästen aber mal wieder leicht, weil es an Tempo, an Kreativität fehlte. Ein Plus: Defensiv standen die Roten Teufel deutlich besser als bei der 3:4 (1:2)-Niederlage am Samstag in Dresden. Mehr als ein Freistoß von Sararer (65.) aus 23 Metern, der vorbei ging, kam nicht mehr von den Münchnern.

Kraus: „Da war definitiv mehr drin, aber ...“

In der 71. Minute war mal die Chance da, doch Hikmet Ciftci verpasste eine scharfe Ritter-Hereingabe. Saibene versuchte es in der Schlussviertelstunde mit der Doppelspitze Elias Huth/Daniel Hanslik. Hanslik verpasste eine Flanke Adam Hlouseks (79.). Das zwölfte Unentschieden für den FCK im 21. Saisonspiel. Wahnsinn! „Da war definitiv mehr drin. Wir haben nichtsdestotrotz ein ordentliches Heimspiel gemacht“, sagte Innenverteidiger Kevin Kraus.

Der FCK hat sich am Dienstag in einer Stellungnahme zu Vorfällen rund um die Partie geäußert. Laut dem Klub sind von der Partei „Der III. Weg“ ausländerfeindliche Aufkleber sowie Flyer im Umfeld des Fritz-Walter-Stadions aufgetaucht. Zudem werde auf einem Bild, aufgenommen hinter der Westkurve vor dem Denkmal der fünf Lauterer Weltmeister, ein Banner mit der Aufschrift „Türkgücü nicht willkommen“ hochgehalten. „Die FCK-Familie steht für eine weltoffene Gesellschaft und distanziert sich ausdrücklich von nationalistischem Gedankengut“, wird der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Keßler zitiert.

So spielten sie

1. FC Kaiserslautern: Spahic - Hercher, Kraus, Winkler, Hlousek - Rieder - Zimmer, Ritter (72. Hanslik), Ciftci, Redondo - Pourié (72. Huth)

Türkgücü München: Vollath - Kusic, Sorge, Zorba, Stangl - Akkaynak (46. Gorzel), Park (81. Tosun), Berzel, Maier (77. Kircicek) - Röser (55. Sijaric), Sararer

Gelbe Karten: Ciftci (5), Huth (2) - Zorba (3), Sorge (5), Vollath (3) - Beste Spieler: Spahic, Hercher - Vollath, Berzel - Schiedsrichter: Winter (Freckenfeld).