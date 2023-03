Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der deprimierenden 27:30-Niederlage gegen die HSG Wetzlar geht es für die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag (19.05 Uhr) zum Schlusslicht GWD Minden. Der Abstand vom Tabellen-Zwölften auf Minden beträgt sechs Punkte.

Der neue Trainer Ljubomir Vranjes hat die Trendwende noch nicht geschafft. Aber was er tut: Er ist in seinen Analysen klar und deutlich. So sagte er nun vor der Partie bei GWD Minden, also der Mannschaft,