Das Bahnteam Rheinland-Pfalz hat mit zwei Heimsiegen in Dudenhofen geglänzt.

Anstelle des traditionellen Sprintcups, der wegen der Coronapandemie abgesagt worden war, hat der Bund Deutscher Radfahrer eine sogenannte Kadermaßnahme eingerichtet, die der RV Dudenhofen ausrichtete, sehr zur Erleichterung der rund 40 Teilnehmer der Schüler- bis U23-Klasse aus allen fünf deutschen Bundesstützpunkten. Es war die zweite Maßnahme in dieser Saison nach der in Augsburg. Die beste Leistung brachte Willi Weinrich aus Erfurt auf die 250-m-Piste, der über 200 Meter in 10,42 Sekunden einen Bahnrekord aufstellte. Henric Hackmann vom Bahnteam Rheinland-Pfalz und vom RV Rodenbach fuhr 10,84 Sekunden, er musste dann aber wegen der Schwüle den Wettbewerb beenden. Luca Spiegel und Torben Osterheld (beide RV Offenbach) belegten die Plätze fünf und sechs. In den Frauenklasse gab es zwei „Heimsiege“ für die Rheinland-Pfälzer. Alessa Pröpster (RV Offenbach) fuhr 11,34 Sekunden über die 200 Meter und gewann den Sprint (im Bild an zweiter Stelle hinter Stella Müller aus Thüringen, Katharina Albers (RV Dudenhofen) wurde Fünfte, in der Jugendklasse gewann Anne Slosharek (RSC Linden).