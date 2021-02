Thomas Hengen (46) wird als Geschäftsführer Sport neuer Sportchef beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und kehrt damit zu dem Klub zurück, bei dem er Profi und zudem Mannschaftskapitän war. Das hat der FCK am späteren Dienstagnachmittag bestätigt. Wenige Stunden zuvor hatte West-Regionalligist Alemannia Aachen bekanntgegeben, dass der Südpfälzer, der aus Rülzheim stammt und in Landau geboren ist, als Sportdirektor bei der Alemannia freigestellt wird, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Gleichzeitig haben die ambitionierten Aachener, in der Regionalliga West aktuell lediglich Tabellen-Elfter, Trainer Stefan Vollmerhausen entlassen.

Hengen soll schnell anfangen – offiziell am 1. März

Hengen soll auf dem „Betze“ nun so schnell wie möglich anfangen, um eine fundierte sportliche Planung der Lauterer für die kommende Saison zu gewährleisten. Als Arbeitsbeginn ist offiziell der 1. März vorgesehen. Der FCK teilt zu diesem offiziellen Datum des Tätigkeitsbeginns mit: „Mit Respekt auf die am 26. Februar 2021 stattfindende Mitgliederversammlung und die damit verbundenen Wahlen des Aufsichtsrats wurde die vertragliche Vereinbarung mit beidseitig aufschiebender Wirkung getroffen.“

Was über den Sommer hinaus mit FCK-Sportdirektor Boris Notzon wird, liegt zum einen an Notzon selbst und zum anderen an Hengen, der nun für den sportlichen Bereich bei den Roten Teufeln verantwortlich zeichnet. Soeren Oliver Voigt bleibt neben Hengen gleichberechtigter Geschäftsführer. Bisher ist Voigt seit 3. Dezember 2019 alleiniger Geschäftsführer. Zuvor teilten sich Michael Klatt (vornehmlich Finanzen) und Martin Bader (Sport) die Geschäftsführung der FCK-Profifußball-Kapitalgesellschaft.

Voigt freut sich auf die gemeinsame Arbeit

Voigt begrüßt in einer FCK-Mitteilung die Entwicklung: „Mit Thomas Hengen bekommen wir langjährige sportliche Expertise und viel Erfahrung im Profifußball, die für die Weiterentwicklung und die große Zielsetzung unseres Vereins wichtig sind. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“

Der neue Geschäftsführer Sport soll für das Profiteam, die U21 sowie den sportlichen Bereich und die Weiterentwicklung des Nachwuchsleistungszentrums verantwortlich sein.

„Dynamisch, modern, frisch, innovativ, hungrig auf Erfolg ...“, so skizziert Markus Merk den 46 Jahre alten Hengen im Namen des FCK-Beirates. „Thomas hat sich vom ersten Augenblick an überzeugend präsentiert. Wir glauben, mit ihm die großen Herausforderungen unseres FCK bewältigen zu können.“

Trainer in Aachen, Scout in drei Ländern

Als Fußballprofi war Hengen von 1992 bis 1996 und noch einmal von 2001 bis 2004 für den FCK am Ball. Danach wechselte er zum Ende seiner Spielerkarriere zu Alemannia Aachen. Dort trainierte er die zweite Mannschaft und war Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Die Region Aachen wurde zum Lebensmittelpunkt für den Südpfälzer.

Zwischen Juli 2008 und Februar 2020 arbeitete Hengen als Scout für mehrere sehr namhafte Klubs in England, Deutschland und in den Niederlanden: für den FC Everton, den Hamburger SV, für West Ham United und zuletzt für den PSV Eindhoven. Seit 1. März 2020 war er dann Sportdirektor in Aachen. Als Fußballer war Hengen auch für Borussia Dortmund, den Karlsruher SC, Besiktas Istanbul und den VfL Wolfsburg aktiv. Bis zur C-Jugend spielte er in seinem früheren Heimatort beim SV Rülzheim. Von Phönix Bellheim, das Hengen damals vom SVR abwarb, ging es dann zunächst in die Jugend des FCK.