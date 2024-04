Oberligist TuS Mechtersheim hat einen 6:2 (2:1)-Pflichtsieg gegen den FC Bitburg in der Oberliga gefeiert. Vom Start weg hatte der TuS mehr Ballbesitz. Spielerisch und kämpferisch wusste die Elf von Trainer Muhammet Akagündüz zu gefallen, kam zu vielen Chancen nach schönen Spielzügen oder mit langen Bällen hinter Bitburgs Verteidigungsreihe. Vor allem aber setzte der TuS nach, wenn eine Aktion verpufft schien. So auch beim 1:0, als Mert Özkayas Ecke bei Isa Dayakli landete, dessen Lattenkracher Josip Saravanja über die Linie drückte (9.). Als der TuS bei einem der wenigen Konter der Gäste die rechte Abwehrseite offen hatte, stand es nach Simon Floß’ Treffer ins lange Eck 1:1 (12.). Einen Fehlpass im eigenen Strafraum des FC nutzte Mert Özkaya zum 2:1 (29.). Spätestens als nach der Pause schnell das 3:1 von Saravanja fiel (47.), steckten das Schlusslicht auf. Nach einem Doppelschlag von Maximilian Krüger (60.) und Mert Özkaya (61.) deutete sich ein Kantersieg an. Nach einem Foul des unsicheren FC-Keepers Celestino Gombo an Mert Özkaya drosch Dayakli den fälligen Strafstoß unter die Latte (76.). Den kosmetischen Schlusspunkt zum 6:2 setzte Bitburgs Michael Schröder (89.).