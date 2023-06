Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sein fahrerisches Können, das ihm drei Titel und 23 Grand-Prix-Siege in der Formel-1-WM bescherte, ist unbestritten. Abseits der Piste polarisiert er: hier respektlos gegenüber Konkurrenten, dort warmherzig zu Menschen, die er mochte. Heute feiert Nelson Piquet seinen 70. Geburtstag.

Unter seinen drei WM-Titeln in den Jahren 1981, 1983 und 1987 sticht der aus 1983 hervor: Damals kürte sich der Brasilianer zum ersten Champion in einem Rennwagen mit Turbomotor. Er saß am Volant