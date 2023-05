Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Woche vor dem Wiederbeginn der Rückrunde tritt der Drittliga-Sechste 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag zu einem Test in Belgien an. Auf dem Fußballplatz will der FCK in den nächsten Wochen angreifen. Auch finanziell und organisatorisch soll bald einiges sehr konkret werden. Aktuelle Fragen und Antworten rund um den FCK.

Wie sieht es vor der Generalprobe an diesem Samstag (14 Uhr) bei KAS Eupen im FCK-Kader aus?

Mit nur 14 Feldspielern und den beiden jungen Torhütern Silas Baur (18/U19) und Lorenz