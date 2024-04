Laufen entlang der Weinreben und mit herrlichem Blick in die Rheinebene: Der Startschuss für den Marathon Deutsche Weinstraße mit Start und Ziel in Bockenheim fällt am Sonntag um 10 Uhr.

Rund 3500 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag auf der Marathon-, Halbmarathon- oder der Duo-Marathon-Strecke sein. Sogar der Wettergott spielt diesmal aller Voraussicht nach mit. Temperaturen um die 22 Grad sind vorausgesagt. Beim Marathon 2022 hatten die Helferinnen und Helfer ja noch mit Schnee auf der Strecke zu kämpfen.

Bei den Herren ist der Sieger von 2022, Simon Stützel von LG Region Karlsruhe, erneut am Start. „Auch die Chancen von Eric Nies vom TV Maikammer stehen gut“, sagt der Sportliche Leiter des Marathons Deutsche Weinstraße, Harry Brand, der als dritten Favoriten den Weinstraßen-Halbmarathon-Gewinner von 2018, Michele Rossi, sieht.

Beide Titelverteidiger dabei

Auch bei den Frauen ist die Siegerin von 2022 in Bockenheim wieder dabei: Melanie Schröter aus Edenkoben schickt sich an, ihren Titel zu verteidigen. Ihre härteste Konkurrentin könnte laut Brand Eva Katz von der RG Vorwärts Speyer, die Zweite des Marathon Deutsche Weinstraße von 2018, werden. Für den Halbmarathon hat der Sportliche Leiter bei den Männern Marko Martin vom TV Maikammer ganz oben auf seiner Favoritenliste stehen. Bei den Frauen könnte Sophie Bitterlich mitmischen.

Auch Lokalmatadorin Josefa Matheis von der TSG Eisenberg hat das Zeug, ganz vorne bei der Halbdistanz zu landen. „Wir haben auf jeden Fall wieder Topsportlerinnen und -sportler dabei, aber es gibt auch immer Überraschungen“, sagt Brand.